Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was veranlasst den deutschen Minister zu dieser Annahme? Der deutsche Außenminister Johann Wadeful erklärte, dass Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine bereits in diesem Sommer beginnen könnten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

Insbesondere sagte Wadeful, dass „keine der beiden Seiten offenbar einen Vorteil auf dem Schlachtfeld hat, da der Krieg faktisch in eine Sackgasse geraten ist“.