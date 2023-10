Die Gaspreise sind in Europa gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Spotpreis für Gas in Europa ist unter 300 $ pro 1.000 Kubikmeter gefallen. Dies geschah zum ersten Mal in den letzten zwei Monaten – seit Anfang August, wie die Handelsdaten am Dienstag, den 3. Oktober, zeigen.

So ist der Spotpreis für Gas erst gestern um 14% gefallen, und im Laufe der Woche belief sich der Rückgang auf 28%.

Der Vertrag mit Lieferung „einen Tag im Voraus“ erreichte bei der Auktion am Dienstag 288 $ pro tausend Kubikmeter, während die Notierungen in der vergangenen Woche über 490 $ lagen. Die Haupterklärung dafür ist das warme Wetter in Europa vor dem Hintergrund der fast bis zum Anschlag gefüllten unterirdischen Lagerstätten.

Der Stand der Gasreserven in Europa hat fast 96% erreicht, was 8% über dem Durchschnitt der gleichen Daten der letzten fünf Jahre liegt. Während des Gastages am 1. Oktober konnten die Reserven um weitere 0,21% gesteigert werden. Das Tempo ist deutlich langsamer als die üblichen Werte der letzten fünf Jahre. Der Zielindikator für die Füllung der Speicher bis zum Beginn der Auswahlsaison ist jedoch bereits erreicht worden.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Ukraine im September eine Milliarde Kubikmeter Gas aus der EU und Moldawien erhalten hat. Die Slowakei war weiterhin führend beim Transport von Gas in die Ukraine, 56 Prozent aller Septembermengen kamen von dort.