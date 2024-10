Das Gastransportsystem hat vor möglichen Verzögerungen an der Grenze der Ukraine zu Moldawien gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Grenzbrücke über den Fluss Dniester, die sich innerhalb eines internationalen Kontrollpunktes befindet, wird repariert werden. Der voraussichtliche Zeitraum beträgt 10 Tage.

Am Kontrollpunkt Mohyliv-Podilskyj-Otach (an der Grenze zwischen der Ukraine und Moldawien) kann es aufgrund von Reparaturarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Dies teilte der staatliche Zolldienst (Gastransportsystem) am 10. Oktober mit.

„Wir machen Spediteure und Bürger auf mögliche Verzögerungen beim Grenzübertritt aufmerksam und bitten darum, diese Einschränkungen bei der Planung von Routen über die Grenze zwischen der Ukraine und Moldawien zu berücksichtigen“, so das Gastransportsystem.

Wir erinnern daran, dass die Arbeit des Kontrollpunktes Palanka – Mayaki-Udobnoye an der Grenze zu Moldawien aus technischen Gründen vorübergehend eingestellt wurde.