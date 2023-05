Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte erschweren den russischen Rückzug der Wagner-Truppen aus Bachmut - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Erfolgreiche ukrainische Gegenangriffe an den Flanken von Bachmut könnten eine russische Operation zur Ablösung des privaten Militärunternehmens Wagner in der Stadt erschweren. Das Institute for the Study of War (ISW) erklärte in einer täglichen Analyse am Freitag, den 26. Mai.

„Die Verlangsamung der russischen Offensivoperationen in der Nähe von Bachmut und Berichte über eine laufende Entlastungsoperation vor Ort dürften den ukrainischen Streitkräften in der Region die Initiative geben, eine neue Phase von Operationen um die Stadt einzuleiten, wenn sie dies wünschen“, betonte das ISW.

Gleichzeitig haben die ISW-Experten keine visuellen Bestätigungen dafür gesehen, dass reguläre russische Streitkräfte die Stellungen der Wagnerianer in Bachmut selbst besetzen oder dass die Söldner die Stadt verlassen.

Bereits am Donnerstag hatte der Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, den Rückzug der Söldner aus Bachmut angekündigt. Bis zum 1. Juni werde der Großteil der Wagnerianer in rückwärtige Lager verlegt, versicherte er.

Ukrainische Streitkräfte bestätigen Abzug der Wagner-Söldner in Bachmut