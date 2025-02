Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ehemalige ukrainische Sumo-Ringerin Olga Davydko sammelt seit 2023 Spenden für die russische Armee.

Die ehemalige ukrainische Athletin von der Krim Olga Davydko wurde der Unterstützung des Aggressorstaates für schuldig befunden und in Abwesenheit zu 12 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens verurteilt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 11. Februar mit.

Der Verurteilte ist ein ehemaliger ukrainischer Leichtathlet und mehrfacher Europa- und Weltmeister im Sumo, der seit 2016 in der russischen Nationalmannschaft antritt.

Die Staatsanwälte wiesen vor Gericht nach, dass die Verurteilte im Jahr 2023 eine Freiwilligenbewegung auf der Krim gegründet und geleitet hat. Sie führte zahlreiche Spendensammlungen durch, um Dieselgeneratoren, Funkgeräte, Wärmebildkameras und andere Ressourcen für russische Militärangehörige zu kaufen, die gegen die Ukraine kämpften, unter anderem in Bachmut. Die „Freiwillige“ verbreitete Informationen und Berichte über die Spendensammlungen in ihrem Telegram-Kanal und auf ihren persönlichen Seiten in sozialen Netzwerken.

Davydko trat wiederholt in Propagandamedien auf und verbreitete pro-russische Narrative im Informationsraum der Krim. Insbesondere sprach sie von der Notwendigkeit, der russischen Armee bei der sogenannten „militärischen Sonderoperation“ und der „Verteidigung der Halbinsel vor den Streitkräften der Ukraine“ zu helfen.

Wir erinnern uns: 2023 wurde die ukrainische Sportlerin und Sumo-Weltmeisterin Olga Davydko wegen des Verdachts der Beihilfe zum Aggressorstaat verurteilt.