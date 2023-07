Ukrainische Streitkräfte rücken südlich von Bachmut vor - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte führen weiterhin erfolgreich offensive Operationen an der südlichen Flanke um die Stadt Bachmut in der Region Donezk durch. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch, den 26. Juli im Telegram mit.

Ihren Angaben zufolge gehen die schweren Kämpfe in der Nähe der Siedlungen Klischyivka, Kurdyumovka und Andreevka weiter.

„Der Feind klammert sich an jeden Meter des besetzten Landes, leistet starken Widerstand, setzt Reserven ein und erleidet dabei erhebliche Verluste“, schrieb Maljar.

Gleichzeitig halten die Streitkräfte der Ukraine die Offensive der russischen Truppen in Richtung Kupjansk und Lymansk auf. Dort suchen die Russen nach Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung, beschießen, greifen mit Infanteriegruppen an und setzen Spezialkräfte ein.

Nach Angaben von Maljar versuchen die russischen Truppen mit aller Kraft, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg.

Im Süden setzt die ukrainische Armee ihre Offensivoperation in Richtung Melitopol und Berdjansk fort und rückt allmählich vor.

„In der Gegend von Staromajorskoje gehen die Kämpfe weiter, unsere Verteidiger haben Erfolge, konsolidieren sich an den erreichten Grenzen. Der Feind versucht, verlorene Stellungen zurückzuerobern, insbesondere nordöstlich von Robotino im Gebiet Saporischschja. Aber ohne Erfolg“, versicherte Maljar.

