Ab dem 1. Juli wird der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine dreimal täglich Informationen über die Lage an der Front veröffentlichen.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte geht heute dazu über, dreimal am Tag über die Lage an der Front zu informieren. Dies kündigte der Vertreter des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine Andrij Kovalev in einer Fernsehansprache am Montag, den 1. Juli an.

„Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine schaltet heute auf dreimalige Information über die Lage an der russischen Invasion und die Situation in der Kampfzone um. Jeden Tag um 8 Uhr morgens werden wir auf den offiziellen Seiten des Generalstabs eine Zusammenfassung des Verlaufs der Kampfhandlungen und der Verluste der russischen Invasoren in den letzten 24 Stunden veröffentlichen“, sagte er.

Am Nachmittag wird auf den offiziellen Seiten des Generalstabs eine Zwischenbilanz über die aktuelle Lage an der Front ab 16 Uhr veröffentlicht.

„Am Ende des Tages werden wir auf den offiziellen Seiten des Generalstabs eine Zusammenfassung der allgemeinen Lage am aktuellen Tag ab 22:00 Uhr veröffentlichen“, sagte ein Vertreter des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Kowaljow fügte hinzu, dass der Generalstab bei Bedarf gesonderte Eilmeldungen über wichtige Ereignisse zur Abwehr der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine veröffentlichen wird.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des vergangenen Tages 1.110 Angreifer getötet haben. Seit dem Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine hat die russische Armee 543.810 Soldaten verloren.

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj beträgt das Verhältnis der Verluste in den heißesten Gebieten an der Front in der Ukraine 6 Russen zu 1 Ukrainer.