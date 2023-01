Der Generalstab: Die Russische Föderation führt eine Offensive in zwei Richtungen durch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen konzentrieren ihre Bemühungen auf den Versuch, die Kontrolle über die Region Donezk zu erlangen, und führen Offensiven in den Richtungen Bachmutskyj und Lymanskyj durch. Sie versuchen, die taktische Lage in den Richtungen Kupjansk und Awdijiwka zu verbessern, jedoch ohne Erfolg, wie der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 6. Januar in einem Morgenbericht mitteilte.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den letzten 24 Stunden Einheiten der Verteidigungskräfte Angriffe von Eindringlingen in den Siedlungen Stelmachiwka, Makiwka, Ploshanka in der Region Luhansk und Spornoe, Soledar, Krasnaja Hora, Bachmut, Kleshchyivka, Kurdyumivka, Perwomajskoje, Marinka und Pobeda in Donetschina zurückgeschlagen haben.

In den Richtungen Wolhynien, Polessk, Sewersk und Sloboschansk wurden keine Anzeichen für die Bildung feindlicher Angriffsgruppen festgestellt.

In den vergangenen 24 Stunden führte der Feind 17 Luftangriffe und 59 Raketenwerferangriffe durch. Insbesondere auf die zivile Infrastruktur.

„Die Gefahr feindlicher Luft- und Raketenangriffe bleibt auf dem gesamten Territorium der Ukraine bestehen“, betonte der Generalstab.

Die ukrainische Luftwaffe führte 15 Angriffe auf Konzentrationsgebiete des Feindes sowie drei Angriffe auf die Stellungen seiner Flugabwehrraketensysteme durch.

Im Laufe des Tages schossen die Streitkräfte der Ukraine ein russisches Flugzeug vom Typ Su-25 und einen Hubschrauber vom Typ Mi-8 ab.

Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie beschossen zwei Gebiete, in denen sich Personal und militärische Ausrüstung des Feindes konzentrierten.