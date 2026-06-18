Großbritannien und seine Verbündeten richten ein Hauptquartier für den Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte nach dem Frieden ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Kommando wird bereits im nächsten Monat an Generalmajor Tom Beattie übergeben. Großbritannien und Frankreich werden ab Juli den Stab der Multinationalen Streitkräfte für die Ukraine leiten – eine Struktur, die gemeinsam mit den Verbündeten den langfristigen Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte nach einem Friedensabkommen vorbereiten wird.

Wie RBK Ukrajina berichtet, gab der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis dies nach Abschluss des Treffens der Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen der Ukraine bekannt.

Nach Angaben von Jarvis wird Generalmajor Tom Bateman das Kommando über das Hauptquartier übernehmen. Unter seiner Leitung werden Großbritannien, Frankreich sowie Verbündete und Partner den langfristigen Wiederaufbau der ukrainischen Streitkräfte nach Abschluss eines Friedensabkommens vorbereiten.

„Dieser Krieg betraf nie nur das Schicksal einer einzigen Nation. Die Ukrainer kämpfen nicht nur um ihre eigene Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit Europas. Sie kämpfen zudem für ihre Werte und für die Werte Europas. Wir werden sie heute, morgen und so lange wie nötig unterstützen“, erklärte der Minister.