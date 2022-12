Großbritannien zeigt ukrainische Militärangehörige, die von ihrer Ausbildung zurückkehren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das britische Verteidigungsministerium hat Bilder von ukrainischen Militärangehörigen gezeigt, die ihre Ausbildung in dem Land abgeschlossen haben und eine Ausrüstung erhalten, um sich auf ihren weiteren Dienst in der Ukraine vorzubereiten.

„Ukrainische Rekruten, die in Großbritannien ausgebildet werden, erhalten ihre Ausrüstung, um sich auf ihre Rückkehr in die Ukraine vorzubereiten, wo sie für die Freiheit ihres Volkes kämpfen werden“, heißt es in einem Twitter-Post.

Ukrainische Rekruten, die in Großbritannien ausgebildet werden, erhalten ihre Ausrüstung, um sich auf ihre Rückkehr in die Ukraine vorzubereiten. Wenn die Temperaturen sinken, erhalten die Rekruten zusätzlich zur normalen Ausrüstung auch Kleidung für kaltes Wetter. #StandWithUkraine pic.twitter.com/CWqcGjA43y

- Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022 „Wenn die Temperaturen sinken, erhalten die Rekruten zusätzlich zur regulären Ausrüstung Kleidung für kaltes Wetter“, erklärte das Ministerium…