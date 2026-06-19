Die Inflation liegt über den Prognosen: Ist mit einem Preisrückgang zu rechnen und wie wird sich die Lage bis zum Jahresende entwickeln?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was beeinflusst die Preise in der Ukraine? Die Inflation in der Ukraine verlangsamte sich im Mai auf 8,2 %, lag jedoch über den Prognosen der Nationalbank der Ukraine. Trotz saisonaler Preisrückgänge bei Lebensmitteln üben steigende Energiepreise und wachsende Unternehmenskosten weiterhin Druck auf die Preise aus.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Vorsitzenden der Nationalbank der Ukraine, Andrij Pyschnyj.

Wie Pyschnyj feststellte, verlangsamte sich die Verbraucherpreisinflation im Mai auf 8,2 %. Hauptgrund dafür war das gestiegene Angebot an saisonalen Lebensmitteln. Gleichzeitig stieg die Kerninflation leicht auf 7,9 %.

Beide Werte lagen über den Prognosen der Nationalbank. Dies ist auf die Folgen des erheblichen Anstiegs der Energiepreise in den vergangenen Monaten zurückzuführen. Obwohl die Inflationserwartungen insgesamt stabil bleiben, sind sie in bestimmten Bevölkerungsgruppen nach wie vor erhöht.

Wie werden sich die Preise in Zukunft entwickeln:

In den kommenden Monaten: Dank eines ausreichenden Angebots an frischen Lebensmitteln wird der Inflationsanstieg begrenzt sein. Der Preisdruck wird jedoch aufgrund der hohen Energiekosten für Unternehmen, der Abwertung der Hrywnja in den vergangenen Zeiträumen und des Lohnanstiegs infolge des Arbeitskräftemangels anhalten. .*

Zum Jahresende: .* Es wird mit einer Beschleunigung der Inflation gerechnet.