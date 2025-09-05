Die Regierung wird jedem 20.000 Hrywnja für das Heizen von Häusern mit Holz geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat ein Programm zur Entschädigung der Menschen für das Heizen ihrer Häuser mit Holz aufgelegt, das für Gemeinden in vorderster Front mit einer Gesamtbevölkerung von 6,6 Millionen Menschen gelten wird.

Dies wurde von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko angekündigt.

Das Programm wird in 238 Grenzgemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 6,6 Millionen Menschen eingeführt.

Haushalte, die ihre Gebäude selbst beheizen, erhalten gezielte Unterstützung – 19.400 Hrywnja für Brennholz und eine Entschädigung für 100 kWh Strom pro Monat.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Der Bereitschaftsgrad der Infrastruktur in den wichtigsten Sektoren für die Heizsaison liegt bei über 80%.

Das ukrainische Ministerkabinett hat mehr als 46 Mio. Hrywnja für die Fertigstellung des Wiederaufbaus des Warmwasserkesselhauses der Ochtyrka Heat Networks bereitgestellt.

Die Nationalbank der Ukraine prognostiziert, dass die Tarife für die Versorgung der Haushalte, einschließlich Strom, Gas und Heizung, ab 2026 allmählich steigen werden.