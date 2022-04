Ingenieure von Power haben im Laufe der Woche die Stromversorgung von 278.000 Familien in zwei Regionen wiederhergestellt - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 28. März bis zum 3. April stellten die Stromtechniker die Stromversorgung von 278 Tausend Familien in 335 Siedlungen in den Oblasten Donezk und Kiew sowie in der Stadt Kiew wieder her. Dies berichtete der Pressedienst von DTEK am Montag, den 4. April.

In der Region Kiew wurde 111250 Familien in 271 Siedlungen das Licht zurückgegeben. Ebenfalls am Wochenende wurde in 2506 Häusern in den befreiten Dörfern der Region Kiew das Licht wieder eingeschaltet.

„Am 2. und 3. April begann DTEK mit der Wiederaufnahme der Stromversorgung in Gebieten der Region Kiew, die von den Streitkräften der Ukraine von den russischen Besatzern befreit wurden. Die Spezialisten des Unternehmens haben die Stromversorgung in Bolsha Dymyrka, Mykhailivka und Rudnytske in den Bezirken Baryshevskyi und Brovarskyi, die von den Streitkräften der Ukraine von den Invasoren befreit wurden, teilweise wiederhergestellt“, so DTEK.

Sie schlossen auch ein Umspannwerk an, das die Geräte von Mobilfunk- und Telekommunikationsbetreibern in Makarow mit Strom versorgte, was die Wiederherstellung der Kommunikation in den zuvor von den Russen besetzten Gebieten ermöglichte.

In der Region Donezk gelang es den Reparaturteams von DTEK in der vergangenen Woche, die Stromversorgung von 84,7 Tausend Kunden in 62 Siedlungen wiederherzustellen.