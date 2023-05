"Die Intensität nimmt zu": Das Büro des Präsidenten enthüllt erste Schritte der Gegenoffensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine bereitet sich auf eine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte vor, und die Intensität der Kämpfe nimmt zu. Dies sagte Mychajlo Podoljak, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian.

„Dies ist ein komplexer Prozess, der sich nicht auf einen Tag, ein bestimmtes Datum oder eine Stunde beschränken lässt. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess der Räumung. Einige Prozesse sind bereits im Gange, wie die Zerstörung von Versorgungsleitungen oder die Bombardierung von Lagerhäusern im hinteren Bereich. Die Intensität nimmt zu, aber es wird noch eine ganze Weile dauern“, sagte er.

Podoljak geht davon aus, dass russische Gruppen, die auf ukrainischer Seite kämpfen, in dem Maße, wie die Gegenoffensive an Fahrt gewinnt, zunehmend Angriffe durchführen werden, die den jüngsten Operationen in der russischen Region Belgorod ähneln.