Russen werfen eine intelligente Bombe über der Region Belgorod ab - Astra

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 23. Januar warf ein russisches Flugzeug versehentlich eine „intelligente Bombe“ über der Region Belgorod ab.

Quelle: Astra

Einzelheiten: Die UMPB-250 wurde in der Nähe des Dorfes Velyki Kulbaki gefunden.

Das Geschoss ist mit einem Navigationsmodul mit integrierter Steuerung, mehreren Antennen und einem Turbojet-Triebwerk ausgestattet.

Der Sprengkopf ist derselbe wie bei einer normalen FAB-250-Bombe, aber die UMBO wurde als „intelligent“ und „Sperrfeuer“ konzipiert.

So hat ASTRA im Jahr 2024 mindestens 165 Fälle von FAB-Bomben gezählt, die in Russland und in den von Russland kontrollierten besetzten Gebieten der Ukraine gefallen sind.

Für das Jahr 2025 wurden bereits 13 FABs und eine Rakete sowie eine UMPB-250 gemeldet.