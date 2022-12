Die Invasoren deportieren weiterhin ukrainische Kinder nach Russland - CNS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind deportiert weiterhin ukrainische Kinder unter verschiedenen Vorwänden in die Russische Föderation. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Donnerstag, den 15. Dezember.

„Vor kurzem haben die Angreifer 40 Kinder aus Lyssytschansk und Sewerezk in die Region Stawropol der Russischen Föderation gebracht, unter dem Vorwand, die Kinder „zu erholen“. Gleichzeitig werden die medizinischen Untersuchungen ukrainischer Kinder fortgesetzt, um sie zur Zwangsbehandlung in so genannte Kinderlager zu schicken“, heißt es in dem Bericht.

„Natürlich sieht es nach guten Absichten aus, aber in Wirklichkeit ist die ‚Gesundheitsverbesserung‘ nur ein Grund, Kinder nach Russland zu bringen und sie einer weiteren Gehirnwäsche zu unterziehen“, heißt es in dem CNS-Bericht.

Dem CNS zufolge werden die Kinder in den Lagern durch russische Propaganda einer „Gehirnwäsche“ unterzogen. Ihnen wird erklärt, dass „die Ukraine diesen Krieg entfesselt hat“.

Berühmte russische Schauspieler, Sportler und Blogger treten vor den Kindern auf und nutzen ihre „Autorität“ für Propagandazwecke, so der CNS.

