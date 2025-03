Er ist wütend auf Putin: Trump droht Russland mit Zöllen auf alles Öl

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

US-Präsident Donald Trump sagte, er sei „sehr wütend“, als der russische Präsident Wladimir Putin die Glaubwürdigkeit der Führung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisierte.

Dies berichtete der Nachrichtensender NBC.

Trump fügte hinzu, dass diese Kommentare „nicht an der richtigen Stelle“ seien.

„Wenn Russland und ich uns nicht darauf einigen können, das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden, und wenn ich glaube, dass Russland daran schuld ist – was vielleicht nicht der Fall ist – aber wenn ich glaube, dass es ihre Schuld ist, werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben, auf alles Öl, das aus Russland kommt“, sagte Trump am frühen Sonntagmorgen während eines Telefonats mit NBC News.

Trump sagte, dies würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie Öl aus Russland kaufen, keine Geschäfte in den Vereinigten Staaten machen können. Auf sämtliches Öl werden Zölle in Höhe von 25% bis 50% erhoben.

Trump fügte hinzu, dass die Zölle gegen Russland ohne ein Waffenstillstandsabkommen innerhalb eines Monats verhängt werden würden.

Gleichzeitig bekräftigte der US-Präsident, dass er ein „sehr gutes Verhältnis“ zu Putin habe und sagte, dass sich „der Ärger schnell verflüchtigt … wenn er das Richtige tut“.