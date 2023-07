Invasoren weigern sich, wegen der Verluste zu kämpfen - Hauptquartier

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter den russischen Militärs in der Region Luhansk wächst die Zahl derer, die das Gebiet der Kampfhandlungen aufgrund schwerer Verluste und vorzeitiger Versorgung verlassen wollen. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 22. Juli mitgeteilt.

Es wird festgestellt, dass in den Einheiten des motorisierten Gewehrregiments der Angreifer, die an den Feindseligkeiten in der Gegend von Perwomajskoje in der Region Luhansk beteiligt sind, der moralische und psychologische Zustand der russischen Soldaten niedrig ist.

„Es wurde festgestellt, dass die Hauptfaktoren, die sich negativ darauf auswirken, hohe Verluste an Arbeitskräften während der Kampfhandlungen, die nicht rechtzeitige Versorgung der Angreifer mit Munition und die Ungewissheit über den Zeitpunkt der Wiederauffüllung des Personals von Einheiten, die Kampfverluste erlitten haben, sind“, so der Generalstab in einer Erklärung.