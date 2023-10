IWF nennt vorrangige Maßnahmen für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Internationale Währungsfonds erwartet von der Ukraine die Verabschiedung eines Gesetzes zur finanziellen Überwachung politisch exponierter Personen und die Wiederaufnahme von Steuerprüfungen. Dies erklärte der Leiter der IWF-Mission in unserem Land, Gavin Gray, auf einer Pressekonferenz in Kiew am Mittwoch, den 4. Oktober.

Er wies darauf hin, dass die Bewertung im Rahmen der zweiten Überprüfung des Programms der Erweiterten Fondsfazilität (EFF) auf den Schlüsselaktivitäten beruhen wird, die die ukrainischen Behörden bereits umgesetzt haben.

„Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt“, sagte er und fügte hinzu, dass die wichtigste Errungenschaft der Ukraine während des Programms die Verabschiedung des Gesetzes über die Wiederaufnahme der elektronischen Steuererklärung und die verabschiedeten Änderungen des Haushaltsgesetzes war.

Gleichzeitig stellte der Leiter der IWF-Mission fest, dass es „unter den Strukturreformen und Leuchttürmen des Programms eine Reihe von Maßnahmen gibt, insbesondere im Bereich der Korruptionsbekämpfung und der Steuergesetzgebung, die wir (bei der nächsten Überprüfung des Programms – Anm. d. Red.) berücksichtigen werden“.

Laut Gray erwartet der IWF, dass die Ukraine in den nächsten Monaten ein Gesetz zur finanziellen Überwachung politisch exponierter Personen verabschiedet und die Steuerprüfungen wieder aufnimmt.

„Ich glaube, das sind zwei Schlüsselelemente“, betonte er.