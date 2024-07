Der IWF hat seinen Vertreter in der Ukraine ausgewechselt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Wechsel der ständigen Vertreter ist eine gängige Praxis beim IWF, um die Rotation seiner Mitarbeiter zu gewährleisten, so der Fonds.

Der Internationale Währungsfonds hat die Italienerin Priscilla Toffano zu seiner ständigen Vertreterin in der Ukraine ernannt. Dies teilte das IWF-Büro in unserem Land am Freitag, den 19. Juli mit.

„Ab dem 1. August dieses Jahres wird sie Vahram Stepanyan ablösen, der nach drei Jahren in dieser Position in die IWF-Zentrale zurückkehrt“, hieß es in der Erklärung.

Der Fonds wies darauf hin, dass der Wechsel der ständigen Vertreter eine gängige Praxis beim IWF ist, um die Rotation seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

Laut LinkedIn arbeitete Priscilla Tofano von September 2013 bis Mai 2023 als Ökonomin beim IWF und wurde danach zur leitenden Ökonomin befördert. Außerdem war sie 2011-2012 Doktoranden-Praktikantin (PhD Intern) bei der Europäischen Zentralbank und der Bank of England und 2017-2019 – Gastwissenschaftlerin an der London School of Economics (LSE).

Wir möchten daran erinnern, dass die IWF-Mission diese Woche zu Verhandlungen in Kiew eingetroffen ist. Es werden die finanzpolitischen Pläne der ukrainischen Behörden für die zweite Hälfte dieses Jahres erörtert.