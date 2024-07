Ein Kadett der Air Force University ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Universität bat um Vorsicht und Verständnis bei der Veröffentlichung sensibler Informationen in Übereinstimmung mit den etablierten Verfahren und ethischen Normen.

Bei einem Trainingsflug mit dem Flugzeug K-10 Swift ist ein Kadett der Nationalen Universität der Luftstreitkräfte in Charkiw, benannt nach Ivan Kozhedub, ums Leben gekommen. Dies teilte der Pressedienst der Universität am Samstag, den 27. Juli mit.

„Mit Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass heute bei einem Trainingsflug mit dem Flugzeug K-10 Swift ein Kadett des ersten Jahres der Nationalen Universität der Luftstreitkräfte in Charkiw ums Leben gekommen ist. Die Gründe für den Unfall werden derzeit ermittelt. Am Ort des Flugunfalls arbeiten Ermittler, Fachleute und Spezialisten der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Die Universität versicherte, dass die Leitung der Bildungseinrichtung in jeder Weise zu den Ermittlungen beiträgt.

„Wir bitten auch um Vorsicht und Verständnis für die Freigabe sensibler Informationen in Übereinstimmung mit den etablierten Verfahren und ethischen Standards“, so der Pressedienst weiter.