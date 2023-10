Der Kommandeur der Luftwaffe hat die Zerstörung von "shaheds" gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk hat gezeigt, wie die ukrainischen Verteidiger in der Nacht zum 5. Oktober feindliche „shaheds“ abgeschossen haben.

„24 von 29! Vielen Dank an die Einheiten des Luftkommandos Süd und an alle, die sich an der Abwehr des nächtlichen Angriffs der Kampfdrohnen am 5. Oktober 2023 beteiligt haben! Das Video zeigt die Kampfleistung der C-125 SAM. Total – zum Sieg!“ – schrieb Oleshchuk in einem Kommentar zu dem Video.