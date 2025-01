Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 verwendete Russland fast ein Viertel seines Nationalen Wohlfahrtsfonds, um die Wirtschaft im Kriegszustand zu stützen und die Invasion in der Ukraine zu finanzieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Daten des russischen Finanzministeriums. 2024 blieb der Umfang des Fonds mit 120 Mrd. $ (ca. 12 Billionen RUB) praktisch unverändert. Die Höhe der liquiden Mittel und Anlagen im Fonds sank jedoch zum 1. Januar um 24% auf 37 Mrd. $ (3,8 Billionen Rubel) im Vergleich zu Anfang 2023. Diese Reserven sind nun 57% niedriger als die 87 Mrd. $ (8,9 Billionen Rubel) von Anfang 2022, bevor Putin eine groß angelegte Invasion in der Ukraine anordnete.

Obwohl die Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport im vergangenen Jahr die Erwartungen der russischen Regierung übertrafen, gab das Finanzministerium 13 Milliarden Dollar (1,3 Billionen Rubel) aus dem Fonds aus, um das Haushaltsdefizit zu decken.

Die Reserven wurden auch dazu verwendet, die russische Wirtschaft angesichts der von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen zu stützen und große Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Laut Bloomberg stieg der Wert der Anteile des Fonds an Anleihen, die zur Finanzierung solcher Projekte ausgegeben wurden, im vergangenen Jahr um 50% und hat sich seit Anfang 2022 vervierfacht. Lesen Sie mehr: Nicht alles ist gut. Mit welcher Art von Wirtschaft Russland ins Jahr 2025 geht