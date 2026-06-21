Auf der Krim werden strenge Beschränkungen verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Besatzungsbehörden der Krim verhängen eine „Ausgangssperre“ und stellen den Fährverkehr nach Russland ein.

Auf der Krim wurden alle Veranstaltungen verboten, die Öffnungszeiten der Geschäfte wurden auf 20:00 Uhr und die des öffentlichen Nahverkehrs auf 21:00 Uhr begrenzt, wie der Besatzungsbürgermeister von Sewastopol, Michail Razvozhajew, mitteilte.

Insgesamt führen die lokalen Behörden eine Reihe von Einschränkungen ein:

. Allerdings ist es derzeit nicht so einfach, die Halbinsel zu verlassen: Es gibt keine Fahrkarten, Züge werden gestrichen, und auf der Krim-Brücke herrscht ein riesiger Stau.

Einen Anreiz, die Krim zu verlassen, gaben den Russen die Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, die Andeutungen auf Angriffe auf die Krimbrücke machten.

„Wir deuten nichts an, aber wir haben heute Nacht die Krim-Brücke aus nächster Nähe und aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen“, hieß es dort.