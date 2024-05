Kuleba trifft Vucic in Belgrad

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister wird eine Reihe von Treffen mit serbischen Beamten abhalten.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der im Rahmen eines Besuchs der First Lady Olena Zelenska in Serbien in Belgrad weilt, wird eine Reihe von Treffen mit serbischen Beamten abhalten. Dies gab das Außenministerium am Montag, den 13. Mai bekannt.

„Das Programm des ukrainischen Außenministers in Belgrad sieht Treffen mit dem Präsidenten der Republik Serbien Alexander Vucic, der Vorsitzenden der Nationalversammlung Ana Brnabic, Ministerpräsident Milos Vucevic und Außenminister Mark Djuric vor“, hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte Aleksandar Vucic die Bedrohung der „vitalen und nationalen Interessen Serbiens“ erklärt. Das Staatsoberhaupt glaubt, dass dem serbischen Volk schwere Zeiten bevorstehen.