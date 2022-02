Macron ist in der Ukraine angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist am Dienstag, den 8. Februar, in der Ukraine eingetroffen, sagte der französische Botschafter in der Ukraine, Etienne de Ponsin.

„Ich habe die Ehre, Präsident Emmanuel Macron in Kiew zu einem Treffen mit Wolodymyr Selenskyj und Minister Jean-Yves Le Drian zu einem Treffen mit Minister Dmytro Kuleba zu begrüßen. Wir haben einen sehr arbeitsreichen Tag vor uns. Willkommen in der Ukraine“, schrieb der Botschafter auf Twitter.

Am Tag zuvor besuchte Macron Moskau, wo er ein fünfstündiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte.

Medienberichten zufolge haben sich die Präsidenten über die Situation um die Ukraine geeinigt…