Nach einem Luftangriff auf Kostyantynivka wurden die Leichen von zwei Menschen unter den Trümmern gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Gestern schlugen die russischen Angreifer in Konstantinowka in der Oblast Donezk zu. Heute, am 20. April, zogen Rettungskräfte die Leichen der Toten aus den Trümmern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Notdienst der Ukraine.

„Gestern schlugen die Angreifer im Wohnviertel der Stadt zu und zerstörten ein Privathaus. Heute wurden die Leichen eines Mannes und einer Frau aus den Trümmern geborgen“, so der SES.

Der Rettungsdienst sagte, dass der Feind während der Trümmerbeseitigung wiederholt auf die Baustelle geschossen hat, so dass die Arbeiten unterbrochen werden mussten.

Rettungskräfte, Sanitäter der Nationalen Polizei und Vertreter der Stadtverwaltung von Konstantinowka waren vor Ort im Einsatz.

„Konstantinowka leidet jeden Tag unter Beschuss. Passen Sie auf sich auf und evakuieren Sie!“, sagte der Rettungsdienst.

