Verstöße gegen den Waffenstillstand wurden in drei Gebieten verzeichnet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In einigen Gebieten setzen die Russen Artillerie ein, anderswo – Drohnen, insbesondere Drohnenabwürfe, sowie FPV-Drohnen.

Die russischen Truppen hören trotz des erklärten „Waffenstillstands“ nicht auf, ukrainische Stellungen entlang der gesamten Frontlinie anzugreifen. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demtschenko im Fernsehen.

„Trotz der Tatsache, dass Russland einen Waffenstillstand verkündet hat, beschießen sie weiterhin die Stellungen der ukrainischen Verteidiger sowohl in der Region Sumy als auch in Charkiw und in der Donetschina, und zwar entlang der gesamten Frontlinie. Das berichten unsere Soldaten, die dort sind“, sagte er.

Ihm zufolge setzen die Russen in verschiedenen Richtungen Artillerie ein, irgendwo – Drohnen, insbesondere Drohnenabwürfe, sowie FPV-Drohnen.

„Getrennt davon gab es auf dem Abschnitt Sumy auch Beschuss mit Handfeuerwaffen auf Stellungen der ukrainischen Grenzsoldaten“, fügte Demtschenko hinzu.

Er glaubt, dass der „Waffenstillstand“ für ein „Informationsbild“ angekündigt wurde und die Russen selbst sich nicht an das halten, was sie behaupten.

Erinnern Sie sich, dass der russische Diktator Wladimir Putin einen „Oster-Waffenstillstand“ angekündigt hat. Angeblich stellt die russische Armee alle Feindseligkeiten von 18:00 Uhr am 19. April bis 00:00 Uhr am 21. April ein.

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versucht Russland, den allgemeinen Eindruck eines Waffenstillstands zu erwecken, lässt aber stellenweise nicht von einzelnen Vorstoßversuchen ab und fügt der Ukraine Verluste zu.