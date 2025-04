Am Montag wird es in der Ukraine bis zu 26° warm, wobei im Süden Niederschläge möglich sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Montag, den 21. April, wird die Temperatur in der Ukraine 26° erreichen, wobei nur im Süden Niederschläge zu erwarten sind.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: Teilweise bewölktes Wetter in der Ukraine. Keine Niederschläge, nur am Nachmittag gibt es im Süden des Landes kurzzeitig Regen und Gewitter. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m/s.

Die Temperaturen liegen bei 8-13° in der Nacht, 21-26° tagsüber, 15-20° in den Karpaten und an der Küste.

Teilweise bewölkt in Kiew und in der Region, kein Niederschlag. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m/s.

Temperatur in der Nacht – 8-13°, tagsüber – 21-26°; in Kiew – 10-12° nachts, tagsüber – 24-26°.