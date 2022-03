Kulyba: Die Ukraine wird ein 100%iges Mitglied der EU sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba äußerte sich zu den Ergebnissen des Versailler Gipfels und erklärte, dass die Ukraine definitiv Mitglied der EU werden wird. Er gab eine entsprechende Erklärung in der Sendung des UA RAZOM-Spendenmarathons ab.

„Wir haben erwartet, dass heute Abend auf diesem Gipfel festgeschrieben wird, dass wir gemäß Artikel 49 des EU-Vertrags den Antrag der Ukraine in einem beschleunigten Verfahren prüfen werden. Dies wäre ein klares, unmissverständliches Signal der führenden Politiker gewesen. Ich betone, dass es sich heute um einen informellen Gipfel handelt. Es handelt sich hier nicht um eine Entscheidung der Europäischen Union, sondern um einen Ort, an dem eine bestimmte politische Ambition verfolgt wird. Wir hätten uns mehr Ehrgeiz gewünscht, aber man muss alles im Zusammenhang sehen. Wenn man unsere Erwartungen von gestern und heute vergleicht, wollten wir mehr. Aber was heute Abend passiert ist, ist im Vergleich zu dem, was wir vor drei Wochen hatten, eine Revolution, die im Interesse der Ukraine ist und unseren EU-Beitrittsprozess in Gang bringt“, sagte Kuleba.

Er betonte auch, dass die Ukraine nun definitiv Mitglied der Europäischen Union sein wird.

„Das heißt, wenn die Entschließung des Europäischen Parlaments eine Idee war, die im politischen Raum geäußert wurde, dann sind wir jetzt auf Schienen gesetzt worden und unser Zug ist in Richtung EU gefahren. Daher kann diese Entscheidung des informellen Gipfels nicht eindeutig bewertet werden. Hier gibt es Nuancen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem zeitlichen Rahmen. Seit heute wissen wir zu 100 %, dass die Ukraine Mitglied der EU sein wird. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dies so bald wie möglich geschieht. Aber das wird nicht in einem Tag oder einer Woche geschehen“, fügte der Außenminister hinzu.

Kuleba fügte hinzu, dass die persönliche Autorität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Europa so groß sei, dass sie eine Beschleunigung des Prozesses erlaube, „aber es wird nicht in einem Tag oder einer Woche geschehen.

Der Leiter des diplomatischen Büros bezog sich auch auf die Sanktionen, die US-Präsident Joe Biden am Freitag, den 11. März, unterzeichnete, und sagte, dass es nun möglich sei, über einen Aufbau von systemischem Druck auf Russland zu sprechen.

Die EU bereitet ein viertes Paket von Sanktionen gegen Russland vor.