Die Leichen von zwei Pilzsuchern wurden in den Wäldern der Region Vorkarpaten gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte raten Pilzsuchern dringend, sich nicht an unbekannte Orte zu begeben und Wanderungen bei ungünstigen Wetterbedingungen zu vermeiden.

In Vorkarpaten gab es zwei Todesopfer unter den Pilzsuchern. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notfalldienstes in der Region Iwano-Frankiwsk am Samstag, den 12. Oktober mit.

Am Morgen wurden in den Wäldern der Bezirke Kalush und Kolomiya die Leichen von zwei Pilzsammlern gefunden.

Am 11. Oktober suchten die Rettungskräfte im Bezirk Kalush nach einem 1963 geborenen Mann, der im Wald in der Nähe des Dorfes Zavoy in der Gemeinde Novitskaya Pilze sammelte. Am Morgen des 12. Oktober fanden die Anwohner seine Leiche. Die Suche wurde mit Hilfe von Drohnen und Kameraleuten mit Hunden durchgeführt.

Ebenfalls am 12. Oktober wandten sich die Verwandten eines 1971 geborenen Einwohners des Bezirks Kolomiya, der beim Pilzesammeln in der Nähe des Dorfes Towmachik verschwunden war, an die Rettungskräfte. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden und in das Dorf gebracht.

Die Retter erinnern Pilzsammler daran: Gehen Sie nicht in den Wald, wenn Sie sich unwohl fühlen, tragen Sie immer ein Erste-Hilfe-Set bei sich, gehen Sie nicht an unbekannte Orte und vermeiden Sie Wanderungen bei ungünstigen Wetterbedingungen.