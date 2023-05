Der Luftschutzalarm weitet sich auf die gesamte Ukraine aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am späten Mittwochabend, dem 24. Mai, wurde in Kiew und der Region sowie in einer Reihe anderer Regionen Luftschutzalarm ausgerufen. Dies geht aus der Karte des Luftschutzalarms hervor.

Überwachungsmedien berichten über den Flug von Kamikaze-Drohnen aus dem Norden in Richtung der Regionen Kiew und Tschernihiw.

„Bewegung nicht identifizierter Ziele, wahrscheinlich UAVs, aus dem Norden. Mögliche Verbreitung von Warnungen entlang des Bewegungsvektors. Die Flugabwehr könnte in Betrieb sein“, berichtete der Sender.

„Es besteht die Gefahr von feindlichen UAVs in der Region Kiew. Die Flugabwehrkräfte sind bereits im Einsatz“, teilte die regionale Militärverwaltung in Kiew mit.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden Luftangriffe in einer Reihe von nördlichen und südlichen Regionen gemeldet.