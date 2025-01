Die Luftverteidigungskräfte haben 59 von 102 russischen Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des feindlichen Angriffs waren die Regionen Sumshchyna, Odessa und Tscherkassy betroffen. 37 feindliche Imitationsdrohnen – lokalisiert verloren.

In der Nacht zum 31. Januar (ab 21.00 Uhr am 30. Januar) griffen die Russen die Ukraine mit 102 Schahed-Schlagdrohnen und Nachahmungsdrohnen verschiedener Typen aus folgenden Richtungen an: Kursk, Brjansk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk (RF), Chauda (Krim). 59 feindliche Drohnen wurden abgeschossen. Dies teilte die Luftwaffe mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Angriff von Flugabwehrraketen, Einheiten Radio Electronic Warfare, mobilen Feuergruppen der Luftwaffe und den Verteidigungskräften der Ukraine abgewehrt wurde.

Ab 09.00 Uhr wurde der Abschuss von 59 Schahed-Angriffsdrohnen und anderen Drohnentypen in den Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy, Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Schytomyr, Chmelnyzkyj, Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Odessa bestätigt.

37 feindliche Nachahmungsdrohnen – ortlos verloren (ohne negative Folgen).

Als Folge des feindlichen Angriffs waren die Regionen Sumshchina, Odessa und Cherkassy betroffen.

„Vier feindliche Drohnen sind noch in der Luft, die Kampfhandlungen gehen weiter“, heißt es in der Mitteilung der Luftwaffe.

Wir erinnern daran, dass die Verteidigungskräfte im Laufe des vergangenen Tages 1 670 russische Soldaten entschärft haben.