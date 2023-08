Ein Mädchen, das im Juli unter russischen Beschuss geriet, ist in Cherson gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die 16-jährige Vlada Veremeyenko ist in einem Krankenhaus in Cherson gestorben. Das Mädchen war am 31. Juli 2023 unter russischen Beschuss geraten und hatte zahlreiche Wunden erlitten. Ihr Tod wurde am Mittwoch, dem 9. August, vom Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, bekannt gegeben.

„Russland hat das Leben eines jungen Mädchens aus Cherson verkürzt. Im Krankenhaus blieb das Herz der 16-jährigen Vlada Veremeenko stehen. am 31. Juli beschossen die Angreifer Wohngebiete in Cherson. Unter feindlichem Beschuss fielen dann auch Vlada und ihre Großmutter“, schrieb er.

Als Folge des russischen Angriffs erlitt das Mädchen zahlreiche Wunden. Zehn Tage lang kämpften die Sanitäter um ihr Leben.

„Doch die Verletzungen erwiesen sich als zu schwer. Im Krankenhaus starb Vlada. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie. Die ganze Region Cherson trauert mit Ihnen. Ein weiterer Engel ist nun im Himmel“, fügte Prokudin hinzu.