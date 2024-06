Männliche Studenten werden eine allgemeine militärische Ausbildung absolvieren - Erlass des Ministerkabinetts

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Männliche Bürger der Ukraine, die eine Vollzeit- oder duale Ausbildung absolvieren, werden eine Grundausbildung erhalten.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat das Verfahren für die allgemeine militärische Grundausbildung von ukrainischen Staatsbürgern, die eine Hochschulausbildung absolvieren, und von Polizeibeamten genehmigt. Dies geht aus dem Regierungsbeschluss Nr. 734 vom 21. Juni 2024 hervor.

In dem Dokument heißt es, dass die Grundausbildung von männlichen Bürgern der Ukraine (weiblich – freiwillig) absolviert wird, die eine Vollzeit- oder duale Ausbildung absolvieren.

Bürger sind von der Grundausbildung befreit:

die aus gesundheitlichen Gründen als wehrunfähig anerkannt sind; * die vor dem Erwerb der ukrainischen Staatsbürgerschaft ihren Militärdienst in anderen Staaten abgeleistet haben; * die ihren Militärdienst abgeschlossen haben; * die eine Bescheinigung über den Abschluss der Grundausbildung und den Erwerb einer militärischen Qualifikation besitzen. Die Grundausbildung von Bewerbern für ein Hochschulstudium wird an Hochschulen aller Eigentumsformen durchgeführt.

In Ermangelung der Möglichkeit, in der Hochschuleinrichtung eine entsprechende Struktureinheit für die Grundausbildung zu bilden, ist der Leiter dieser Einrichtung verpflichtet, die Grundausbildung in den Hochschuleinrichtungen, in denen die angegebene Ausbildung durchgeführt wird, innerhalb der administrativ-territorialen Einheit durch den Abschluss entsprechender Verträge zu organisieren.