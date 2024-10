Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis Ende 2024 beabsichtigt der Kreml, die gesamte einheimische Bevölkerung ab 14 Jahren in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zu „passivieren“.

Die Russen nehmen den Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine die Rechte und Möglichkeiten ohne einen russischen Pass. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Sonntag, den 27. Oktober.

Es ist zu einer Einschüchterung der sozial schwächsten Bevölkerungsschichten gekommen, die sich in der russischen Besatzung wiederfinden.

„Menschen, die auf Insulin angewiesen sind, können zum Beispiel kein lebenswichtiges Medikament bekommen, ohne die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Angesichts des Mangels an Medikamenten in zivilen Apotheken ist diese Kategorie von Patienten schlichtweg dem Untergang geweiht“, erklärt der Bericht.

Bis Ende 2024 beabsichtigt der Kreml, die gesamte einheimische Bevölkerung ab 14 Jahren in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine zu „passivieren“. Da die lokalen Gauleiter und Kollaborateure bei dieser Arbeit versagt haben, hat der Feind zu realen Drohungen gegriffen.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand erinnerte daran, dass die Zwangspassportierung Teil einer größeren Strategie Russlands ist, um die demographische Zusammensetzung der besetzten Gebiete zu verändern und seine Kontrolle über ukrainisches Land zu legitimieren.

Sie forderten jedoch dazu auf, Informationen über diejenigen, die an der erzwungenen Änderung der Staatsbürgerschaft von Ukrainern beteiligt sind, die sich in der vorübergehenden Besatzung befinden, an den Link zu senden.