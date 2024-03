Das Main Directorate of Intelligence hat den Zweck der Angriffe auf russische Ölraffinerien erläutert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angriffe auf russische Ölraffinerien haben erhebliche Auswirkungen auf die Versorgung der auf dem Territorium der Ukraine stationierten russischen Besatzungstruppen mit Treib- und Schmierstoffen. Dies sagte ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrij Jussow, in einem Kommentar für die Ukrajinska Prawda am Freitag, den 15. März.

Ihm zufolge handelt es sich sowohl um Lager als auch um Produktionsstätten der Einrichtungen, die für die Versorgung der russischen Armee arbeiten.

„Jeder solche Zwischenfall, der in den letzten Wochen oder Monaten einige Anlagen außer Betrieb gesetzt hat, unterbricht das Tempo der Treibstoff- und Schmierstofflieferungen an die Besatzungsgruppe in der Ukraine im Besonderen. Und es verschafft unseren Verteidigungskräften zusätzliche Zeit und Möglichkeiten und hilft, das Leben von Zivilisten zu retten. Panzer ohne Treibstoff können nicht fahren“, sagte er.

Ein Vertreter des Main Intelligence Directorate fügte hinzu, dass die Angriffe auf russische Ölraffinerien fortgesetzt würden.