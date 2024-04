Die Marine geht davon aus, dass die Russische Föderation bei einem Nachtangriff einen Unterwasser-Marschflugkörper-Träger eingesetzt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen könnten bei einem nächtlichen Angriff auf die Ukraine in der Nacht zum 11. April Unterwasser-Marschflugkörperträger im Schwarzen Meer eingesetzt haben. Dies erklärte der Sprecher der Marine der Streitkräfte der Ukraine Dmytro Pletenchuk in einem Kommentar Suspilne.Krim.

Sollten sich diese Informationen bestätigen, wäre dies ein Beweis für eine neue Taktik der Invasoren, nämlich „dass der Feind ausschließlich Unterwasserträger von Marschflugkörpern einsetzt“.

Ihm zufolge verfügt die russische Schwarzmeerflotte über sechs Marschflugkörperträger des Projekts 636.3 Varshavyanka. Gleichzeitig befanden sich zwei dieser U-Boote vor Beginn der Invasion außerhalb des Schwarzen Meeres, während vier in den Gewässern verblieben.

„Das zweite Element der relativ neuen Taktik der Russen im Schwarzen Meer ist die Verstärkung der Luftkomponenten bei der Patrouille des Küstenstreifens und des Wassergebiets: der Einsatz von Hubschraubern und veralteten Flugzeugen wie der Be-12 oder anderen Flugzeugen. Daher sollten wir damit rechnen, dass sich Fälle wie der mit der Ka-27 wiederholen könnten“, fügte Pletenchuk hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass Russland am 11. April zehn Raketenangriffe auf kritische Infrastrukturen in der Region Charkiw durchgeführt hat. Ohne Licht blieben mehr als 200 Tausend Verbraucher. In der Stadt funktionierte die U-Bahn nicht.