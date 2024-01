Massenmedien: Der Krieg in der Ukraine wird mindestens bis 2025 dauern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Krieg in der Ukraine wird mindestens bis zum Jahr 2025 dauern. Darüber schreibt die Financial Times.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung des Westens in den nächsten Monaten für den Krieg entscheidend sein wird. In diesem Jahr könnte der Westen der Ukraine die Mittel an die Hand geben, um mehr Territorium zurückzugeben.

Wie die Publikation schreibt, ist die Lage jedoch noch nicht so verzweifelt, dass es zu einem Einfrieren oder zu Friedensgesprächen kommen könnte.

In der Publikation heißt es, dass die Ukraine vor der schwierigen Entscheidung steht, ob sie eine große Zahl junger Menschen einberufen soll, um die Einheiten aufzufüllen.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffen braucht, um das Blatt im Krieg mit Russland zu wenden. Dies kann mit Hilfe von westlichen Krediten und Verträgen erreicht werden.