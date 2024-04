Die Medien haben von den Folgen eines Angriffs auf Flugplätze in der Russischen Föderation erfahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei russische Militärflugplätze wurden am Morgen des Freitag, 5. April, von Drohnen angegriffen. Dies berichtet die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf einen Gesprächspartner in der Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Es wird behauptet, dass infolge einer gemeinsamen Operation der Hauptdirektion für Nachrichtendienste und der Streitkräfte der Ukraine auf dem Flugplatz Engels-2 drei strategische Bomber vom Typ Tu-95MS wahrscheinlich erheblich beschädigt wurden.

„Wir wissen auch, dass sieben Soldaten auf dem Flugplatz ums Leben gekommen sind. Vorläufig könnte es sich bei den Toten auch um Piloten von strategischen Bombern handeln“, so der Gesprächspartner.

Auch der Flugplatz in der Stadt Yeisk wurde getroffen. Nach vorläufigen Angaben wurden dort zwei Su-25 vollständig zerstört und vier russische Soldaten getötet.

Darüber hinaus griffen Drohnen einen Militärflugplatz in der Stadt Kursk an. Über die Ergebnisse wurde jedoch noch nicht berichtet.

Bereits am Freitag wurden Explosionen in der Nähe von Militärflugplätzen in den russischen Gemeinden Yeisk, Morozovsk und Engels gemeldet. Später erklärte das russische Verteidigungsministerium, mehr als 50 Drohnen hätten angegriffen, von denen die meisten angeblich abgeschossen wurden.

Im Gegenzug berichteten die Medien, dass mindestens sechs Flugzeuge auf dem Flugplatz Morozovsk zerstört wurden und acht weitere erhebliche Schäden erlitten. Etwa zwei Dutzend russische Militärangehörige wurden getötet und verwundet. Die Russen ihrerseits beklagten acht Tote.