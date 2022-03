Das Ministerkabinett hat einen Plan für die Evakuierung von Unternehmen in die Westukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat einen Plan mit Dringlichkeitsmaßnahmen gebilligt, um gegebenenfalls die Produktionsstätten von Unternehmen aus den Gebieten, in denen militärische Operationen stattfinden und/oder in denen eine militärische Aktion droht, in sichere Gebiete zu verlegen. Dies wurde im Dekret Nr. 246-p festgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies bis Ende März geschehen muss.

Erstellung einer Liste von Unternehmen, die aus den Gebieten, in denen Feindseligkeiten stattfinden und/oder die Gefahr von Feindseligkeiten besteht, in ein sicheres Gebiet umziehen müssen und/oder wollen

Erstellung einer Liste von freien Produktionsflächen, die von umgesiedelten Unternehmen genutzt werden können, und Erstellung einer einheitlichen Datenbank (digitale Karte) zu diesem Zweck

Ausarbeitung von Vorschlägen zur Vereinfachung des Verfahrens für die Anmietung von staatlichen und kommunalen

Der Plan umfasst: