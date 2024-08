Das Ministerkabinett hat die Rückzahlung der Schulden von Ukrenerho und TscherniwziVodokanal bei der deutschen Bank KfW aufgeschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat die Rückzahlung der Staatsschulden für die von Ukrenerho und TscherniwziVodokanal bei der deutschen Bank KfW aufgenommenen Darlehen aufgeschoben.

Dies gab Taras Melnychuk, der ständige Vertreter des Kabinetts in der Werchowna Rada, am 6. August per Telegram bekannt.

Dies bezieht sich auf die Bedingungen der Vereinbarung, die in der Schuldenstundungsvereinbarung vom 15. Mai 2024 zwischen der KfW und dem Ministerkabinett der Ukraine festgelegt wurde.

„Es wurde festgelegt, dass die für die Bereitstellung dieser Darlehen erhobenen Gebühren von diesen Unternehmen gemäß dem in der Stundungsvereinbarung festgelegten Zeitplan für die Rückzahlung des gestundeten Kapitals und der Zinsen zu entrichten sind“, heißt es in der Erklärung.