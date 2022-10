Nach "Überflügen" brach in Mykolajiw ein Feuer aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntagabend wurden in Mykolajiw zwei Kamikaze-Drohnen abgeschossen, später wurde von den Überflügen und dem Abschuss einer weiteren Drohne bekannt. Witali Kim, Vorsitzender der regionalen Staatsverwaltung von Mykolajiw, meldete am Sonntag, den 16. Oktober, in einem Telegramm, dass die Stadt erneut unter Beschuss geraten sei.

Der Zeitpunkt der „Ankunft“ wurde später im Internet veröffentlicht.

In Telegrammen hieß es, dass der Feind ein Lagerhaus für Treib- und Schmierstoffe getroffen habe.

In mehreren südlichen Regionen wurde am Sonntagabend Luftalarm ausgerufen.

Zuvor hatten soziale Medien berichtet, dass Russland Arash-2-Drohnen aus dem Iran bestellt habe. Die Drohnen haben Berichten zufolge eine deutlich größere Nutzlast als die iranischen Geran-2-Drohnen, die von den russischen Streitkräften in der Ukraine eingesetzt werden…