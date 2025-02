Nachrichten für den 10. Februar: Inflation bei fast 13%, Stahlproduktion gestiegen, Apotheken bereit zu Preissenkungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen?

Wir haben über die Inflation gesprochen. Die jährliche Inflation in der Ukraine lag im Januar bei 12,9% (im Vergleich zum Januar 2024), gegenüber 12% im Dezember. Stahlproduktion. Im Januar 2025 haben die ukrainischen Metallurgieunternehmen ihre Produktion von Stahl und Roheisen erhöht. Über Lagerstätten. Die Ukraine muss alle Mineralvorkommen prüfen und die illegal gestohlenen an die Bevölkerung zurückgeben, um die Vereinigten Staaten für den Abbau ukrainischer Bodenschätze zu gewinnen. Über die Trockenrationen des Verteidigungsministeriums. Ende Januar hat der Staatliche Betreiber der Logistik des Verteidigungsministeriums sieben Verträge über die Lieferung von 1,4 Millionen täglichen Feldverpflegungspaketen (DFP) im Rahmen der Norm Nr. 15 für 2025 unterzeichnet. Über den „König des Schmuggels“. Das Kiewer Schewtschenkiwski-Gericht hat die von der BES beschlagnahmte Ausrüstung zurückgegeben, die zur Herstellung von illegalem Tabak verwendet wurde. Über Arzneimittelpreise. Die Mitglieder des Berufsverbandes der Apotheker in der Ukraine unterstützen die Initiative zur Senkung der Arzneimittelpreise. EP Exclusives: Pharmazie der Welt: Wie viel Indien mit Arzneimittelexporten verdient und wie es die USA und China überholen will Was ist die Besonderheit der indischen Pharmaindustrie und wie schafft sie es, ihre Führungsposition in der Welt zu behaupten?