Nachrichten am 3. Juli: IWF-Tranche, wenn es deutlich weniger Stunden ohne Strom geben wird

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über den IWF .

Die Ukraine hat 2,2 Milliarden USD vom Internationalen Währungsfonds erhalten.

Über Rheinmetall

. Italien plant den Kauf von Hunderten von Panzern von Rheinmetall im Wert von rund 20 Milliarden Euro, dem größten Auftrag in der Geschichte des deutschen Rüstungskonzerns.

Energie. am 3. Juli erwartete die Ukraine ein Rekordvolumen an Stromimporten aus fünf europäischen Ländern.

Es wird erwartet, dass ein Teil der Stromerzeugungsanlagen in den 20er Jahren des Juli für Reparaturen außer Betrieb sein wird, was zu einer erheblichen Lockerung der Zeitpläne führen wird.

Am Donnerstag, den 4. Juli, werden die Stromausfälle den ganzen Tag über gelten.

Nach Schätzungen des Energieministeriums werden in den ukrainischen Städten derzeit nicht mehr als 20% der von Präsident Selenskyj angekündigten Manöverkapazität von 1 GW gebaut.

Zum EU-Transit mit Gasprom. Der Vertrag über die Lieferung von russischem Gas durch die Ukraine an die EU läuft aus, was in Europa Diskussionen über die mögliche Fortsetzung der Lieferungen oder die Suche nach einer Alternative auslöst.

EP exklusiv.

Eine halbe Billion für den Krieg: Wann wird die Regierung die Steuern erhöhen und gibt es eine Alternative?

Wenn die Regierung die Steuern nicht erhöht, wird die Nationalbank Hrywnja drucken. Wofür wird sich die Regierung entscheiden?

Wo verbringt man den Winter in der Ukraine?

Wie setzen die Behörden und lokalen Beamten die Anordnung von Selenskyj um, Gigawatt an erneuerbarer Energie wiederherzustellen und ihre Städte und kritischen Infrastrukturen auf einen autonomen Betrieb im Winter vorzubereiten?