In der Nacht schossen die Luftverteidigungskräfte zehn Angriffsdrohnen ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 3. Dezember schickten die russischen Streitkräfte 12 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed und die Lenkrakete Ch-59 auf das Gebiet der Ukraine. Dies teilte das Kommando der Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Drohnen aus dem Gebiet des russischen Primorsko-Achtarsk und Ch-59 – aus dem Luftraum der Region Belgorod gestartet wurden. Sie griffen in mehreren Wellen an und drangen über das besetzte Gebiet Cherson in die Region Mykolajiw ein.

„In der Region Mykolajiw, im Zuständigkeitsbereich des Luftkommandos Süd, wurden die meisten Shaheds von der Luftabwehr zerstört. Die übrigen waren in nordwestlicher Richtung unterwegs und wurden in der Nähe von Starokonstantinow in der Region Chmelnyzkyj abgeschossen“, stellte das Militär klar.

Insgesamt wurden zehn Shahed-136/131-Drohnen durch Kampfhandlungen zerstört. Auch die Lenkflugkörper Ch-59 konnten das Ziel nicht erreichen.

Infografik: facebook.com/GeneralStaff.ua

Wir erinnern daran, dass die Luftverteidigungskräfte in der Nacht zum 2. Dezember zehn von 11 feindlichen Shaheds und eine Ch-59-Rakete abgeschossen haben.

Als Folge des feindlichen Angriffs wurde eine Infrastruktureinrichtung in der Region Odessa beschädigt – es entstand ein Feuer.