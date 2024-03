Nachtangriff: Die Luftwaffe hat mitgeteilt, wie viele Drohnen von den Luftabwehrkräften abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 23. März feuerten die Invasoren vier S-300 Boden-Luft-Lenkraketen auf Donezk ab und führten einen massiven Drohnenangriff auf die Ukraine durch. Der Feind hat 34 Shahed-Angriffsdrohnen gestartet. Die Abschussgebiete sind die Region Kursk in der Russischen Föderation und Kap Chauda auf der besetzten Krim. Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Mykola Oleshchuk.

Mobile Feuergruppen der Verteidigungskräfte zerstörten 31 „Shahed“ in den Regionen Poltawa, Mykolayiv, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson.

„In dieser Nacht hat der Feind den Drohnenterror in den südöstlichen Regionen fortgesetzt. Der Kampfeinsatz der Luftverteidigungskräfte dauerte mehr als sieben Stunden“, fügten die Verteidigungskräfte der Südukraine hinzu.

Aus dem Süden ausgesandte Drohnen vom Typ Shahed-131/136 manövrierten durch mehrere Gebiete und versuchten, die Luftverteidigungsanlagen zu umgehen.

In diesem Einsatzgebiet wurden 12 schwebende Granaten erfolgreich zur Explosion gebracht:

4 in Dnipropetrowsk und Saporischschja,

3 im Gebiet Cherson,

1 im Gebiet Mykolajiw. „In Dnipropetrowsk und Saporoshje sind Energieanlagen beschädigt worden. Es gibt keine Informationen über Verletzte. Die Folgen des Angriffs werden noch präzisiert, aber es ist klar, dass die Energieinfrastruktur weiterhin zu den vorrangigen Zielen des Feindes gehört“, betonen die Streitkräfte der Ukraine.

Wir werden daran erinnern, dass russische Drohnen in der Nacht zum Samstag, den 23. März, Charkiw angegriffen haben. Am Vorabend haben die Russen zahlreiche Angriffe auf die Stadt durchgeführt, in deren Folge die Stadt vollständig ohne Strom war.