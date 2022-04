Die Nationalbank der Ukraine hat die Inflationsrate für das Jahresende prognostiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis Ende 2022 könnte die Inflation in der Ukraine 20 Prozent überschreiten, so die Nationalbank am Donnerstag, den 14. April, auf ihrer Website.

Wie berichtet, wird der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen insbesondere durch die Unterbrechung von Produktionsprozessen, logistische Probleme aufgrund der vorübergehenden Besetzung einiger Gebiete, die Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur und infolgedessen eine ungleiche Verteilung des Angebots in bestimmten Regionen verursacht.

Die Inflation wird auch durch die Übertragungseffekte der Hrywnja-Abwertung, die kurz vor dem Krieg stattfand, und durch die hohen globalen Energiekosten beeinflusst werden, die Druck auf die Kraftstoffpreise sowie auf Waren und Dienstleistungen mit einem hohen Energieanteil ausüben werden.

Gleichzeitig wird der Preisanstieg durch Maßnahmen der Nationalbank und der Regierung eingedämmt, darunter eine vorübergehende Wechselkursanbindung der Hrywnja, um die wahrscheinliche Verschlechterung der Erwartungen und den Anstieg der Preise für importierte Waren einzudämmen, Steuersenkungen, einschließlich indirekter Steuern auf Einfuhren, Preisfestsetzung für Wohnungen und Versorgungsleistungen sowie administrative Preiskontrollen für eine Reihe von Lebensmitteln und Brennstoffen.

Die Inflation wird auch durch das Überangebot an bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufgrund begrenzter Exportmöglichkeiten gedämpft werden.

Die ukrainische Nationalbank erklärte, dass sie erneut den Diskontsatz und andere geldpolitische Instrumente anwenden wird, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten und die Inflation allmählich zu senken, sobald die monetären Transmissionskanäle funktionsfähig sind.

Die ukrainische Nationalbank hat heute den Diskontsatz zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges bei 10 % belassen.

Nach Angaben von Gosstat beschleunigte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im März auf 4,5 % und lag im Jahresvergleich bei 13,7 %.