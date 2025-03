Die Russen haben Übungen von "Reservisten" im besetzten Mariupol abgehalten - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach dem Ende der Übungen werden die meisten „Reservisten“ an die Front geschickt, um an Kampfhandlungen gegen die Ukraine teilzunehmen.

Im besetzten Mariupol haben die Russen Militärübungen Storm-2025 abgehalten, an denen auch einheimische Männer beteiligt waren. Dies berichtete das Zentrum des nationalen Widerstands.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer der Übung Vertreter der Strafverfolgungsbehörden der sogenannten „Donezker Volksrepublik“ waren, unter Beteiligung von zivilen Männern, die in der Besatzungsverwaltung der Stadt als „Reservisten“ geführt werden.

„Die Versammlung von „Reservisten“ ist ein weiterer Weg der Kreml-Invasoren, die lokale Bevölkerung für den Krieg gegen ihr Vaterland zu gewinnen. Schließlich kehren die meisten Männer nach solchen Übungen nicht mehr nach Hause zurück, sondern werden an die Front geschickt. Auf diese hinterlistige Weise versucht der Kreml, seine Armee aufzufüllen und den blutigen Krieg in der Ukraine fortzusetzen“, so das Zentrum für nationalen Widerstand in einer Erklärung.

Wir erinnern daran, dass in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk Mobilisierungsaktivitäten begonnen haben. Die Invasoren planen, im März-April 2025 mit dem sogenannten Draft zu beginnen. Damit können sie die Mobilisierung als die jährliche Einberufungskampagne in Russland tarnen.