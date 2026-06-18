Die Nationalbank der Ukraine hat den Leitzins erneut bei 15 % belassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Diese Entscheidung gewährleistet nach Ansicht der Nationalbank eine ausreichende Straffung der aktuellen geldpolitischen Rahmenbedingungen.

Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Leitzins bei 15 % zu belassen. Dies wurde am Donnerstag, dem 18. Juni, auf der Website der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben.

„Diese Entscheidung gewährleistet eine ausreichende Straffung der aktuellen geldpolitischen Rahmenbedingungen und trägt zudem der lebhaften Nachfrage nach Hrywnja-Sparkonten sowie der Abnahme der Risiken Rechnung, die mit dem Krieg im Nahen Osten und der unzureichenden Außenfinanzierung verbunden sind“, heißt es in der Mitteilung.

Die Aufsichtsbehörde präzisierte, dass auch alle übrigen Leitzinsen unverändert bleiben: für „Overnight“-Einlagenzertifikate (EZ) 15 %, für 3-Monats-EZ 18,5 % und für „Overnight“-Refinanzierungskredite 19 % p. a.

Die Nationalbank der Ukraine erklärte gleichzeitig ihre Bereitschaft, den Leitzins im Falle eines verstärkten fundamentalen Preisdrucks anzuheben, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten und die Inflation wieder auf das Ziel von 5 % zurückzuführen.

Die neue Entscheidung über den Leitzins wird auf der Grundlage der makroökonomischen Prognose der Aufsichtsbehörde vom Juli getroffen.